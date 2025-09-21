Napoli venció a Pisa y se quedó solo en la cima de la Serie A

Oscar Sandoval

Napoli derrotó 3-2 a Pisa y se consolidó como líder en solitario de la Serie A tras aprovechar el tropiezo de Juventus, el campeón avanza con paso perfecto y comienza a marcar distancia contra sus rivales en el futbol italiano.

Napoli no dejó escapar la oportunidad de dar el primer golpe de la temporada, venció a Pisa que es penúltimo lugar de la tabla y dejó atrás a la ‘Juve’ que está a dos puntos y a Milan para comenzar la defensa del ‘Scudetto’ con cuatro triunfos en fila.

Billy Gilmour quien fue la novedad en el cuadro titular abrió el marcador a los 39 minutos con su primer gol a nivel de clubes en la primera división y animó una primera parte con poco que resaltar.

Napoli get over the line and continue their perfect start to the #SerieA season 🔥#NapoliPisa pic.twitter.com/Jd8lOltpSb — Lega Serie A (@SerieA_EN) September 22, 2025

Una mano de Sam Beukema dentro del área la cambió por el empate M’Bala Nzola a los 60 minutos y los napolitanos tuvieron que buscar la victoria de cero, sin embargo, salieron avante con goles de Leonardo Spinazzola y Lorenzo Lucca quienes recuperaron la ventaja poniendo el duelo 3-1 al 82.

Pisa recortó distancias al 90 y le puso suspenso al tiempo añadido, pero no inquietó a los ‘Azzurri’ que tendrán un duelo directo la próxima jornada cuando enfrenten a Milan.