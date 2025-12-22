Napoli venció a Bologna y ganó la Supercopa de Italia

Oscar Sandoval

Napoli volvió a disfrutar de las mieles del éxito luego de vencer 2-0 a Bologna para coronarse campeón de la Supercopa de Italia por tercera vez en su historia, un triunfo que comprueba que nadie puede descartar al campeón en la pelea por la Serie A a pesar de no ser el líder.

David Neres se confirmó en Arabia Saudita como el hombre desequilibrante en el ataque napolitano, anotó dos goles para darle el primer título del torneo al club desde 2014 y lució para recuperarlo en todos los sentidos.

Bologna fue sobrellevando el juego ante un Nápoles arrollador en los primeros minutos y Federico Ravaglia salvó su arco en dos ocasiones, pero la tercera fue imposible ante un disparo a la escuadra por parte de Neres desde el costado derecho del área.

El campeón del ‘Calcio’ se fue al descanso con la ventaja y en el inicio del complemento empezó a tocar la puerta de nueva cuenta, la resistencia terminó a los 57 minutos con el 2-0 del brasileño luego de robar un balón en el área y definir ante la salida de Ravaglia.

El cuadro partenopei dominó y tuvo al menos una ocasión más para aumentar la distancia, pero Mateo Politano falló un gol cantado; nada preocupó a Napoli que volverá a competir en la liga con la mira puesta en el liderato.