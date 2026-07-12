Napoli inicia una nueva era con la mira en el 'Scudetto' de la Serie A

Oscar Sandoval

Napoli comenzará la temporada 2026/27 con un proyecto renovado y un objetivo claro: volver a pelear por el título de la Serie A y conquistar el cuarto 'Scudetto' de su historia. La campaña pasada terminó en el segundo lugar, aunque a nueve puntos del Inter, que nuevamente será el rival a vencer.

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Massimiliano Allegri inicia una nueva etapa al frente del conjunto napolitano, que puso fin a una espera de 33 años al conquistar el 'Scudetto' en 2023, volvió a coronarse en 2025 para recuperar el protagonismo en el futbol italiano y ahora, el técnico tendrá la misión de mantener al club entre los grandes del 'Calcio'.

Allegri intentará imponer su idea y su estilo de juego a una plantilla que tendrá pocos cambios respecto a la temporada anterior. El presidente declaró que no habrá fichajes y el estratega tendrá la pretemporada para decidir que jugadores que no tienen cabida en su proyecto porque el sobrecupo es evidente en un plantel con 40 futbolistas a su disposición.

Our history. Our second skin.

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Napoli tendrá que pelear contra Inter, frente a Milan que también apostó por una renovación, con la Roma y Como que clasificaron a la Champions League, sin descartar a Juventus, que pese a las dudas sigue siendo una candidata natural al título.

Será una misión complicada para Allegri quien deberá demostrar que sigue vigente dando resultados después de su último fracaso con los ‘Rossoneri’. El objetivo del club napolitano es terminar entre los cuatro primeros de la tabla y levantar la Coppa Italia después de seis temporadas y solo con buen futbol, el técnico podrá llegar a la meta.