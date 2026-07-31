Murió Franco Baresi, quizá el mejor defensa de todos los tiempos

Redacción FOX Deportes

Una de las máximas leyendas del Milan y del futbol italiano falleció a los 66 años.

Franco Baresi, reconocido como uno de los mejores defensas en toda la historia del futbol, jugó el 100% su carrera en el equipo rossonero y a 29 años de su retiro, murió este día por una enfermedad.

"La historia del Milan está en lágrimas por el fallecimiento de Franco Baresi. Su ejemplo y su profundidad serán, para siempre, al igual que la camiseta con el número 6, parte integrante y fundamental del ADN y del recorrido de todo el club", anunció el club lombardo.

"Las condolencias que el AC Milan expresa a toda la familia de Franco Baresi son las mismas que cada aficionado rossonero se hace a sí mismo en un momento tan difícil como este", continuó en su comunicado.

Según la Agencia EFE, Baresi fue uno de los mejores defensas del mundo y un verdadero símbolo en el 'calcio' italiano, en una época en la que la fidelidad a los colores y las banderas aún existían y sólo vistió la camiseta del Milan y la de la selección nacional. Comenzó a jugar al fútbol en el equipo de su ciudad natal, cerca de Brescia, junto a sus hermanos Angelo y Beppe.

En la década de 1970 se unió al equipo juvenil del Milan y jugó su primer partido en la Serie A a la edad de 17 años, el 23 de abril de 1978: fue el comienzo de una carrera única con la camiseta 'rossonera' que terminó en 1997, después de más de 500 partidos, seis 'Scudetti' (campeonato de liga) ganados, cuatro Supercopas de Italia, tres Copas de Europa, tres Supercopas de Europa y dos Copas Intercontinentales y una Copa Mitropa.

Fue en agosto del 2025, durante un chequeo rutinario, cuando le detectaron un nódulo pulmonar y, aunque se lo extirparon con una cirugúa, lo cierto es que nunca se recuperó. Su última aparición pública fue el 6 de febrero al portar la antorcha olímpica en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina.

Con la Selección Italiana disputó 82 partidos, jugó tres Mundiales, siendo campeón en España 1982 y finalista en 1994.

Baresi, un prodigio en defensa, un ejemplo canónico en el arte de la salvaguardia por su forma de jugar con y sin balón, nunca dirigió equipos profesionales, pero sí trabajó en las divisiones inferiores del Milan, institución que tiene retirado el dorsal número 6 en su honor.