Oscar Sandoval

Milan tiene la mira puesta en el mercado invernal y reforzar el ataque sería una de sus prioridades, no han tenido una mala temporada, pero necesita mayor contundencia ofensiva para pelear por los primeros lugares de la Serie A en la segunda mitad de la campaña y Endrick sería el principal objetivo de la directiva.

Cagliari, January 2020. Zlatan was back in business ? pic.twitter.com/8wAlHg3UNW — AC Milan (@acmilan) November 28, 2026

Los tres goles que ha marcado Gonçalo Ramos con el conjunto rojinegro en liga no son suficientes para un equipo que aspira a ser protagonista. Ruben Amorim busca darle amplitud y profundidad al ataque, por lo que necesita futbolistas de diferentes perfiles que le permitan ampliar sus alternativas ofensivas.

La Gazzetta dello Sport asegura que Endrick “sigue siendo el objetivo principal” de la directiva encabezada por Gerry Cardinale. El conjunto italiano le ofrecería al brasileño la posibilidad de tener minutos garantizados, ya sea partiendo desde la banda derecha o jugando como centro delantero.

Puli on the volley ? pic.twitter.com/EFweDoETNX — AC Milan (@acmilan) November 27, 2026

La publicación señala que los ‘Rossoneri’ estarían dispuestos a ofrecer “60 millones de euros más bonificaciones” para intentar convencer a Real Madrid. La propuesta incluiría una opción de recompra que permitiría al conjunto ‘Merengue’ mantener cierto control sobre el brasileño.

El diario italiano apunta que Milan se lanzará por Endrick “ya sea en enero o el próximo verano”, aunque los ‘Rossoneri’ no serían los únicos interesados en el delantero de 20 años, ya que Roma también podría pelear por su fichaje.