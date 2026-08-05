Milan e Inter dejaron todo, pero nadie ganó en Perth

Oscar Sandoval

Milan e Inter empataron a un gol en un amistoso de pretemporada que se disputó en Australia. Los interistas se adelantaron en el marcador, pero los ‘Rossoneri’ igualaron la contienda con un penal de Christopher Nkunku a siete minutos del final.

It finishes all square here in Perth 🔚 pic.twitter.com/qeFUJk5iqQ — AC Milan (@acmilan) August 5, 2026

El primer derbi sin la presencia terrenal de Franco Baresi se jugó en Perth y el homenaje a la leyenda rojinegra no podía faltar. Ambos equipos se reunieron en el medio del campo para guardar un minuto de silencio en memoria del defensor, que falleció el pasado 31 de julio.

El equipo de Rúben Amorim propuso un duelo intenso, pero el primer tiempo terminó sin emociones y el partido cambió a los 54 minutos tras el 1-0 obra de Federico Dimarco quien remató en el área chica un balón cruzado por Benjamin Pavard para adelantar a Inter.

Los ‘Nerazzurri’ tomaron el control del partido y vivieron sus mejores momentos tras conseguir la ventaja, pero dejaron con vida a Milan que consiguió el empate al 83 con un penal sobre Nkunku que el francés cobró con acierto para ponerle cifras definitivas al compromiso.