Matteo Darmian podría firmar con Bologna y regresar a la Serie A

Oscar Sandoval

La lesión de Emil Holm dejó en problemas al Bologna, que podría perder al futbolista entre cuatro y seis meses. Ante la necesidad de reforzar el lateral derecho, Matteo Darmian aparece como una opción al integrar la lista de agentes libres.

Darmian trabajó en solitario después de terminar contrato con Inter al finalizar la temporada anterior y no encontró equipo durante el verano. La lesión de Holm le abriría ahora la puerta del conjunto ‘Rossoblú’, que se ubica en la parte baja de la Serie A.

Sky Sport Italia asegura que el defensor de 36 años está entrenando con Bologna. La intención es que se someta a diferentes pruebas físicas y atléticas para evaluar su estado y, “posteriormente, se decidirá si se le ficha”.

Darmian no es el único futbolista en el radar del club italiano. La publicación apunta que Pol Lirola, Elseid Hysaj y Mattia De Sciglio también estarían en agenda y cumplen con el perfil que busca Bologna: experiencia y disponibilidad inmediata como agentes libres.