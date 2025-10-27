Luciano Spalletti podría ser el próximo técnico de la Juventus

Oscar Sandoval

Juventus sorprendió este lunes después de anunciar la salida de Igor Tudor por malos resultados, el club está en la octava posición de la Serie A y zona de eliminación en la Champions League por lo que necesita un nuevo estratega y Luciano Spalletti sería el principal candidato.

La última semana con tres derrotas consecutivas y una racha de ocho partidos sin ganar dejaron a la ‘Juve’ en una situación complicada tanto en el ‘Calcio’ como a nivel Europa y la decisión fue terminar con el ciclo de Igor Tudor y empezar un nuevo proyecto.

La directiva ‘Bianconera’ analiza diferentes perfiles, sin embargo, el favorito sería Luciano Spalletti quien “es la primera opción”, según la Gazzetta dello Sport. El diario italiano señala que Raffaele Palladino y Roberto Mancini conforman la terna de candidatos.

La publicación afirma que el técnico de 66 años y ex entrenador de la Selección Italiana, “aceptaría” tomar las riendas del conjunto ‘Bianconero’ debido a que es “un equipo con una plantilla que considera adecuada a su estilo de futbol”.

La decisión se tomará en los próximos días y será Massimiliano Brambillla quien dirija los próximos partidos ante Udinese y Cremonese. El nuevo estratega podría debutar ante Sporting en la Liga de Campeones en un duelo vital para las aspiraciones de los ‘Bianconeri’.