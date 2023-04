"Los jugadores del Inter me felicitaron", presumió Guillermo Ochoa

No es exagerado decir que Guillermo Ochoa está teniendo una de las mejores temporadas de su carrera.

El arquero mexicano admitió que fue felicitado por varios jugadores del Inter de Milán por la gran actuación que tuvo con el Salernitana, por más que el 1-1 haya ido en detrimento del equipo ‘lombardo’, el cual dejó a la deriva su posición como cuarto en la tabla de la Serie A de Italia.

El arquero de 37 años tuvo al menos 10 atajadas, algunas de ellas heroicas y que le permitieron a su equipo mantenerse con vida para que después llegara ese gol de último momento.

“Creo que la atajada al tiro de Correa fue la más complicada. El del tiro de Barella también era difícil, el de la línea. Los jugadores del Inter me felicitaron, están enfadados por el resultado; estamos contentos y felices por el punto importante sumado. El equipo trabajó bien: logramos encontrar un buen gol con Candreva. Todo el equipo está trabajando muy bien”, comentó el mexicano para Sky Sport.

Para los que no pudieron ver a @yosoy8a en acción, acá les dejamos un resumen: pic.twitter.com/KpBygMXwzZ — Lega Serie A (@SerieA_ES) April 7, 2023

Ochoa sorprendió a todos cuando dejó su pedestal de ídolo en América para lanzarse a la aventura con un equipo de la parta baja de Italia, pero ha sido un gran acierto, pues está viviendo una gran temporada, ya suma seis partidos seguidos sin perder y ha recibido los elogios de la prensa y hasta de grandes rivales como el Milan o el Inter, clubes contra los que más ha lucido.

“Salerno me está dando mucho, estoy muy feliz de jugar en el futbol italiano. Recuerdo cuando veía en la televisión a Toldo, Frey, Julio Cesar, Dida o Pagliuca. Jugar aquí es un valor añadido. Me gustaría llegar a jugar el próximo Mundial también, no será fácil, pero lo intentaremos”, agregó tras el partido.

¿Podrá Ochoa llegar a la próxima Copa del Mundo? Lo cierto es que hoy por hoy el Tri no tiene un mejor arquero.