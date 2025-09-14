Loïs Openda tampoco es el goleador que la Juventus espera

Oscar Sandoval

Juventus buscó durante todo el verano un delantero que pudiera convertirse en el hombre gol de Igor Tudor, entre los candidatos nunca apareció Loïs Openda quien en el último día de mercado se convirtió en ‘Bianconeri’ y sus estadísticas reflejan que no será una estrella en Turín.

Openda se estrenó en la Serie A en el espectacular clásico italiano que ganó la ‘Juve’ de último minuto y no se le puede cuestionar después de jugar 17 minutos, sin embargo, Comparisonator exhibe lo que podría ser una cesión con opción de compra sin un rendimiento adecuado.

El belga anotó nueve goles en 33 partidos de la Bundesliga la temporada pasada y repartió nueve asistencias, fue una campaña discreta para el delantero al que la IA le adjudica 0.31 goles, 0.3 de goles esperados y 0.3 de pases clave con 0.14 asistencias por partido.

Números bajos que continúan con 1.6 de oportunidades creadas y un porcentaje de 1.3 tiros al arco por cada 90 minutos, registros que pueden pesar sobre el delantero que competirá con Dusan Vlahovic y Jonathan David quienes comenzaron la temporada con goles.