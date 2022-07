Leandro Paredes se convierte en objetivo de la Juventus tras la lesión de Paul Pogba

La lesión de Paul Pogba ha cambiado la pretemporada de la Juventus, el técnico Massimiliano Allegri buscaba un mediocampista para cerrar la plantilla, pero tras conocer la baja del francés, la directiva de deberá acelerar por un refuerzo y el elegido sería Leandro Paredes, el argentino tiene las puertas de PSG abiertas.

Pogba viajó de regreso a Italia desde Estados Unidos en donde la ‘Vecchia Signora’ disputa la pretemporada, el francés realizará nuevas pruebas médicas para conocer el alcance de la lesión y decidir si es necesario operarlo para corregir la dolencia en la rodilla derecha, pero fichar un centrocampista continúa siendo prioridad para Allegri.

Tuttosport señala que la baja del francés sería de “entre 30 y 40 días” y que la directiva ya rastreaba mediocampistas, mencionando a Paredes como “el objetivo número uno” y añadiendo que el conjunto ‘Bianconero’ tendrá que darle velocidad a la operación para consumar su fichaje.

El argentino está en la lista de transferibles de PSG y tendría el visto bueno por parte del técnico italiano, las negociaciones podrían llevarse a cabo en los próximos días y no se espera que haya un obstáculo que impida su llegada a Turín porque no entra en planes del conjunto parisino y tiene un precio que no sería problema en Italia.