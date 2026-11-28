Oscar Sandoval

Lazio derrotó a Torino como visitante y mantuvo el invicto después de 13 jornadas en la Serie A. Sigue firme en el liderato y sueña con el ‘Scudetto’ tras conseguir su victoria 11 de la temporada gracias a dos goles en un abrir y cerrar de ojos sobre el final del primer tiempo.

Las ‘Águilas’ siguen escribiendo nuevos capítulos en el mejor arranque de su historia y es inevitable colocarlas entre los candidatos al título. Después del primer tercio de la temporada, los resultados respaldan al conjunto romano como el mejor equipo del ‘Calcio’.

Lazio tuvo paciencia ante la resistencia del ‘Toro’ y no se desesperó pese a ser superior durante la primera mitad. Cuando parecía que los locales llegarían al descanso sin recibir gol, el encuentro cambió de rumbo en segundos.

Provstgaard unlocks the scoring for Lazio! ?#TorinoLazio 0-1 pic.twitter.com/mr7Lp34h7U — Lega Serie A (@SerieA_EN) November 28, 2026

Oliver Provstgaard abrió el marcador a los 42 minutos con un remate de cabeza tras un tiro de esquina y Gustav Isaksen amplió la ventaja al 44. Lazio necesitó apenas dos minutos para derribar la resistencia de Torino y encaminar su undécima victoria de la campaña.

Torino reaccionó en la segunda mitad y recortó distancias al minuto 62 con un gol de Ché Adams, pero no consiguió poner en riesgo la victoria del conjunto romano, que sigue volando alto en condición de invicto y tiene argumentos de sobra para ilusionarse con el ‘Scudetto’.