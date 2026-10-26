Lazio continúa imparable en la Serie A

Oscar Sandoval

Lazio no afloja en la Serie A y continúa haciendo historia. El conjunto romano goleó 6-2 a Sassuolo, encadenó su quinta victoria consecutiva y mantuvo el invicto después de ocho jornadas. Las ‘Águilas’ prolongaron el mejor inicio de temporada de su historia y siguen firmes en la pelea por el liderato del futbol italiano.

Pocos imaginaban que Lazio estaría entre los principales protagonistas del campeonato, pero se ha convertido la sorpresa en una realidad. Cinco triunfos en fila y ocho partidos sin perder respaldan el gran momento de un equipo que gana confianza con cada jornada y demuestra que tiene argumentos para competir por los primeros lugares.

Las ‘Águilas’ necesitaron apenas dos minutos para abrir el marcador, cuando Kenneth Taylor aprovechó un rechace dentro del área y mandó el balón a las redes. Sassuolo reaccionó para igualar al minuto 7, pero el empate duró poco y el intercambio de goles continuó a lo largo de la primera mitad.

⚽ 2' Taylor

⚽ 13' Isaksen

⚽ 15' Floriani

⚽ 45+1' Zaccagni

⚽ 55' Noslin

⚽ 65' Noslin



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Gustav Isaksen devolvió la ventaja a Lazio al minuto 13 y Romano Floriani amplió la diferencia tres minutos después para colocar el 3-1. La expulsión de Kristian Thorstvedt al 31 complicó todavía más el panorama para Sassuolo, que logró recortar distancias al 43, aunque Mattia Zaccagni volvió a golpear antes del descanso para recuperar la ventaja de dos goles.

El portero Taruti evitó que la diferencia aumentara al detener dos penales en la segunda mitad, pero Tijjani Noslin apareció con un doblete en nueve minutos para sentenciar el 6-2 al 65 con una goleada que confirma que 'Las Águilas' van en serio por la cima de la Serie A.