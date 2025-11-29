Lautaro Martínez despertó a Inter en la Serie A

Redacción FOX Deportes

Inter se recuperó de la derrota en el derbi ante Milan con una victoria ante el recién ascendido Pisa con un doblete del argentino Lautaro Martínez que le coloca como el máximo goleador de la Serie A.

Job done in Pisa ✅ pic.twitter.com/eloPNA2Pdw — Inter ⭐⭐ (@Inter_en) November 30, 2025

Apareció el capitán en el momento oportuno una vez más. Dos zarpazos casi idénticos, en el 69 y en el 83, que disiparon dudas en Pisa y reconciliaron al equipo tras la derrota en el derbi de Milán. Superó el 'Toro' con este doblete los cinco tantos de su compatriota Nico Paz y se aupó a lo más alto de la tabla de goleadores del campeonato italiano con seis dianas.

La resistencia de Albiol y compañía duró hasta casi el minuto 70, cuando la joven perla 'Nerazzurri', el italiano Francesco Pio Esposito quien sacó un centro raso desde el perfil zurdo que encontró en Lautaro un aliado perfecto. Armó la zurda el argentino y fusiló a Scuffet para desarticular al Pisa.

El segundo tanto cayó más de 10 minutos después, fue muy parecido. Desde el otro perfil, en este caso, con Barella sacando un centro potente y raso que Lautaro, perfectamente ubicado en el segundo palo, alejado de su marca, se encargó de empujar casi bajo palos para asegurar la victoria de un Inter que es virtualmente tercero con 27 puntos, a la espera del resultado entre Roma y Nápoles que cierra la jornada.