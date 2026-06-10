La Serie A, el mejor destino para David Alaba

Oscar Sandoval

David Alaba analiza las diferentes ofertas que tiene sobre la mesa para continuar su carrera luego de terminar contrato con Real Madrid a partir del 30 de junio, mantenerse en activo es prioridad para el austriaco quien podría aterrizar como agente libre en la Serie A.

Las lesiones en la última temporada alejaron a Alaba de la regularidad en el equipo blanco y quiere demostrar que todavía tiene nivel para competir en una de las grandes ligas de Europa después de pasar por la Bundesliga con Bayern Munich y La Liga con los ‘Merengues’.

Su futuro podría estar en la Serie A, ya que Milan lo tendría en la lista de candidatos para reforzar su cuadro defensivo, una competencia que le vendría bien al futbolista de 33 años quien podría vivir un tercer aire en el ‘Calcio’ a lado de sus compatriotas.

El nuevo proyecto de Milan podría encabezarlo Ralf Rangnick, técnico de la Selección de Austria en el Mundial 2026 con quien Alaba compartirá concentración este verano, que podría convertirse en director deportivo ‘Rossonero’ y con quien llegaría de la mano.