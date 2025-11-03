La Fiorentina destituye a Stefano Pioli

Redacción FOX Deportes

El arranque de temporada de la Fiorentina ha sido pésimo, por lo que la directiva decidió cesar a Stefano Pioli como director técnico.

La ‘Viola’ registra cuatro empates y seis derrotas, y marcha en la última posición de la tabla general. Nunca había disputado 10 jornadas de un torneo liguero sin sumar al menos una victoria.

Son esos resultados los que llevaron a la directiva a tomar la decisión de sustituir a Pioli y, momentáneamente, será Daniele Galloppa quien se haga cargo del equipo. El técnico interino ha dirigido en las fuerzas básicas del equipo desde 2020.

La Fiorentina no desciende desde la temporada 2001/02 cuando finalizaron en el puesto 17, de 18, con 22 unidades. En aquel entonces no compitió en la Serie B, sino en la C, debido a que se declaró en bancarrota.

La ‘Viola’ regresó a la máxima categoría en al 2004/05 y, desde entonces, se ha mantenido.