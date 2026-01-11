Juventus regresó a la pelea por la Serie A

Oscar Sandoval

Juventus goleó 5-0 a Cremonese y recortó distancias con Milan e Inter, tiene cinco victorias en los últimos seis partidos y se metió de nuevo a la pelea por el liderato. La diferencia con el conjunto ‘Nerazzurri’ es de cuatro puntos y la Serie A todavía está a su alcance.

Los tres equipos de la parte alta dejaron dos puntos en el aire y la ‘Juve’ se coló a la cuarta posición luego de un partido redondo en el que confirmó las buenas sensaciones y su intención de pelear por el ‘Scudetto’ porque queda mucha temporada por delante y tiene un compromiso pendiente con Inter.

El partido fue una pesadilla para Cremonese que se salvó del primero a los tres minutos gracias al poste tras un disparo de Jonathan David, sin embargo, al 12 recibió el primero luego de un tiro de media distancia por parte de Fabio Miretti que se desvió en Bremer en el área.

El conjunto ‘Bianconero’ no encontró respuesta en su rival y tres minutos después aumentó la ventaja por medio de David tras un contragolpe que manejó Képhen Thuram. Kenan Yildiz le puso moño a la primera mitad luego de transformar una pena máxima al 35 y dejó encaminada la victoria.

La suerte también jugó en contra de los visitantes que marcaron un autogol al inicio de la segunda mitad que sepultó sus esperanzas. La ‘Vecchia Signora’ alcanzó la ‘manita’ a los 64 con un tanto de Weston McKennie que valió la zona 'Champions' en la Serie A.