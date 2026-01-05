Juventus poco a poco escala posiciones en la Serie A

Oscar Sandoval

Juventus venció 3-0 a Sassuolo y renació en la lucha por el liderato de la Serie A, está a tres puntos de distancia de Inter que podría estirarla a seis, pero el conjunto ‘Bianconero’ está cada vez más cerca de los primeros puestos luego de acumular cuatro victorias en los últimos cinco partidos.

Luciano Spalletti está logrando el cometido de despertar a la ‘Juve’ y devolver al equipo a la pelea por el ‘Scudetto’, va encontrando resultados positivos que lo tienen en la cuarta posición de la tabla y nadie puede descartarlo como candidato porque queda medio campeonato por delante.

Sassuolo no es un rival fácil y está compitiendo a buen nivel, pero los visitantes fueron mucho más, aprovecharon un autogol de Takir Muharemovic para adueñarse del partido y al inicio de la segunda mitad anotaron dos goles en dos minutos luciendo la efectividad que no tuvieron ante Lecce.

Fabio Miretti y Jonathan David quien se reencontró con el gol, sellaron la victoria para la ‘Juve’ que tiene dos partidos más que Inter y que está en el cuarto sitio de la tabla por encima de la Roma.