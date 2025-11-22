Juventus no pasó del empate ante Fiorentina en la Serie A

Redacción FOX Deportes

Juventus empató 1-1 en su visita al campo de la Fiorentina, colista de la Serie A sin ninguna victoria en su casillero, para seguir en puestos europeos, a cuatro puntos del líder, Inter de Milán, con un partido menos.

Moise Kean monopolizaba las jugadas de peligro del 'Fiore', Vlahovic hacía lo propio en el otro lado del campo. En el minuto 34, el serbio convirtió en oro un nuevo envío en largo en otra acción poco afortunada de Pablo Marí y encaró sólo el uno contra uno frente a De Gea, pero se durmió en la definición y acabó mandando el balón fuera encimado por los defensores.

Cuando parecía que la primera parte terminaría sin goles, Kostic recogió un balón rechazado e hizo gala de su extraordinario disparo desde fuera del área para dar ventaja al Juventus (0-1, min.45+6).

Tras el paso por vestuarios, Mandragora consiguió la igualada a los pocos minutos tras otro magnífico tiro desde fuera del área, que esta vez se coló por la escuadra de la portería de Di Gregorio (1-1, min.48). El empate animó al Fiorentina, que instantes después protagonizó un aluvión de oportunidades en el área 'juventina'.

El equipo turinés aguantó las embestidas y ganó verticalidad tras la salida al campo de Conceição y acabó el partido poblando el campo contrario, aunque fue incapaz de transformar ese dominio en oportunidades de gol.