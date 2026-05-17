Juventus cayó ante Fiorentina y perdió su lugar en la Serie A

Oscar Sandoval

Juventus dejó atrás una racha de 10 partidos sin perder en la Serie A luego de caer 2-0 ante la Fiorentina y el resultado lo aleja de la Champions League, ya que no dependerá de sí mismo para clasificar al torneo en la última jornada porque Milan, Roma y Como llevan ventaja.

Los mensajes al conjunto ‘Bianconero’ con dos empates en los últimos tres partidos llegaron a tiempo, pero el equipo no los atendió y se complicó su vuelta a la Liga de Campeones. Tendrá que ganar ante Torino, que es probable, pero esperar un error de sus rivales y es ahí lo complejo.

Cher Ndour abrió el marcador con un disparo cruzado dentro del área que descolocó a la ‘Juve’. 1-0 a los 34 minutos y cuando la reacción llegó, el VAR anuló un gol de Dusan Vlahovic que hubiera valido el empate, sin embargo, un fuera de lugar milimétrico evitó que los locales se metieran al partido.

La ‘Juve’ se lanzó con todo al frente aprovechando la expulsión de Luca Ranieri a los 71, pero la Fiorentina sacó ventaja de los espacios y Rolando Mandragora marcó el 2-0 al 82 con un golazo, un misil que se coló por el ángulo y que dejó a los ‘Bianconeri’ fuera de los puestos de la Liga de Campeones.