¿Jugar fuera de Italia? Adrien Rabiot lo considera "absurdo"

Redacción FOX Deportes

La UEFA accedió a que La Liga y la Serie A disputaran un encuentro cada uno fuera de su territorio, lo que ha generado opiniones encontradas.

Entre los que consideran que esta opción está fuera de lugar se encuentra Adrien Rabiot. El mediocampista del Milan concedió una entrevista a Le Figaro en la que habló sobre el partido que su equipo disputará contra Como, de la Jornada 24, fuera de Italia.

“Es una locura viajar tantos kilómetros para jugar un partido entre dos equipos italianos en Australia. Tenemos que adaptarnos. Como siempre. Se habla mucho de calendarios y de la salud de los jugadores, pero todo esto parece realmente absurdo”.

La buena noticia es que, a pesar de que la UEFA aceptó que el encuentro de los ‘Rossoneri’ y el Barcelona-Villarreal se disputen en el extranjero, “no sentará un precedente”.

Mientras que la Serie A reconoció que sería beneficioso para todos, pues “presentará la liga a nuevas audiencias y le dará mayor visibilidad y popularidad en todo el mundo”.