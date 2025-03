Jose Mourinho alza la voz: "no soy racista"

José Mourinho, técnico del Fenerbahçe, negó las acusaciones de racismo que vertió sobre él el Galatasaray y aseguró que tiene "fallos", pero que el racismo no es uno de ellos.



El técnico portugués dijo en una rueda de prensa que los jugadores del Galatasaray estaban "saltando como monos" para conseguir la expulsión de uno de sus jugadores, lo que el club turco interpretó como un comentario racista y por el que amenazó con denunciar a Mourinho, que además fue suspendido cuatro partidos, luego reducido a dos.

"No fueron muy inteligentes por la forma en la que me atacaron, porque no conocen mi pasado", dijo Mourinho en una entrevista con Sky Sports.



"No conocen mis conexiones con África, con su gente, sus jugadores y con las asociaciones benéficas. En lugar de conseguir ir contra mí, les volvió como un boomerang", añadió Mourinho, que recibió la defensa a través de redes sociales de exjugadores suyos como Michael Essien y Didier Drogba, con los que coincidió en el Chelsea y en el caso del centrocampista también en el Real Madrid.

"Todo el mundo sabe cómo soy como persona. Todo el mundo conoce mis fallos, pero este no es uno de ellos. Es lo opuesto. Lo más importante es que la gente sabe cómo soy y que el ataque de acusarme de racista fue una mala opción".



Mourinho decidió demandar al Galatasaray y pedir una indemnización de 41.000 libras por daños y perjuicios.