Jamie Vardy será el fichaje estelar de Cremonese para la Serie A

Redacción FOX Deportes

Jamie Vardy llegó este domingo a Milán para completar su fichaje como agente libre por Cremonese este lunes, cuando supere el reconocimiento médico y firme su nuevo contrato con el recién ascendido a la Serie A.

El ex delantero del Leicester City aterrizó en el aeropuerto de Linate y este mismo lunes, se convertirá en el fichaje más importante de la historia del club de Cremona, una localidad italiana de unos 70.000 habitantes situada a unos 100 kilómetros de la cuidad lombarda.

El internacional inglés fue recibido por una treintena de aficionados en el propio aeropuerto, en el que apareció con una bufanda del Cremonese para hacerse las primeras fotos y firmar los primeros autógrafos.

La operación se llevó a cabo en apenas unos días y, según apuntan medios locales, se cerrará con un año de contrato con posibilidad a otro más.