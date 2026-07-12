Inter volvió al trabajo para defender el título de la Serie A

Oscar Sandoval

La temporada 2026/27 comenzó este lunes para Inter que realizó su primer entrenamiento tras las vacaciones. La plantilla todavía no está completa debido a la ausencia de los internacionales que participaron en el Mundial 2026, pero Cristian Chivu ya trabaja en la defensa del título de la Serie A.

La plantilla del Inter se presentó en la ciudad deportiva para reencontrarse e iniciar la preparación después de conquistar el 'Scudetto' y disfrutar de un merecido descanso. La intensidad irá de menos a más, pero hoy significó el inicio de un nuevo ciclo.

Los exámenes médicos y trabajo en el gimnasio comprobaron que los jugadores están listos para comenzar la pretemporada que los interistas realizarán del 16 al 25 de julio en Alemania y su primer duelo amistoso está programado un día después ante Karlsruher.

Inter viajará a Hong Kong para jugar el 1 de agosto contra Manchester City y realizará la parte más importante y exigente de su preparación en Australia. En Perth enfrentará el 5 de agosto a Milan y el 8 a la Juventus antes de su debut oficial en liga.

El conjunto ‘Nerazzurri’ iniciará la defensa del 'Scudetto' el próximo 22 de agosto como local frente al Monza, que regresa a la Serie A tras una temporada en la segunda división.