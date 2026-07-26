Inter venció a Karlsruher en la pretemporada

Oscar Sandoval

Andy Diouf rescató al Inter cuando parecía encaminado a la derrota frente al Karlsruher, de la Bundesliga 2. El francés marcó un doblete en el tiempo añadido para darle la vuelta al marcador y enviar un mensaje a Cristian Chivu en la lucha por un lugar en el once titular.

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El campeón de la Serie A dio un paso más en su preparación al disputar su primer amistoso de la pretemporada con público en las gradas. Cerca de 30 mil aficionados se dieron cita en el duelo contra Karlsruher y disfrutaron de un partido vibrante.

Chivu utilizó una alineación distinta en cada tiempo. El primer equipo mantuvo el empate sin goles, pero tras el descanso los alemanes tomaron la ventaja gracias a Tim Civeja y parecían encaminarse a la victoria. Sin embargo, la reacción de Inter llegó en los minutos finales de la mano de Diouf.

El mediocampista francés, que ingresó para la segunda mitad, cambió el rumbo del partido con dos golazos. Al minuto 90 aprovechó un rechace tras un tiro de esquina para empatar el encuentro con un potente disparo desde fuera del área y en el 90+4, firmó la remontada con un remate cruzado al ángulo que selló el triunfo de Inter que viajará a Hong Kong para continuar con la pretemporada y enfrentar a Manchester City.