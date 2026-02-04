Inter también piensa en la Coppa Italia

Redacción FOX Deportes

Inter certificó este miércoles su acceso a las semifinales de la Coppa Italia luego de vencer 2-1 a Torino en un duelo en el que dio descanso a sus titulares pensando en la lucha por la Serie A.

We've booked our spot in the Coppa Italia semi-finals 😍🔥 pic.twitter.com/CkRE8MdpL3 — Inter ⭐⭐ (@Inter_en) February 4, 2026

Sin Lautaro, sin Bastoni, sin Dimarco, sin Zielinski, sin Akanji y sin los lesionados Barella, Calhanoglu y Dumfries. Sin sus grandes estrellas. Con la 'Unidad B' y jugando como local, pero fuera de casa. Así, el Inter se ganó un hueco en las semifinales de copa en donde espera rival.

No fue un paseo porque Torino, en la segunda mitad, recortó distancias con tiempo suficiente como para poner nerviosos a los 'Nerazzurri' en los últimos minutos del partido, más tenso de lo esperado.

Inter empezó el partido muy fuerte, marcando territorio con un zapatazo de Carlos Augusto que se topó con el larguero. Fue el primer aviso de varios acercamientos que desembocaron, pasada la media hora, en el primer tanto del partido.

Fue Kamate, uno de los dos debutantes, el otro fue el italiano Matteo Cocchi, el que llegó a línea de fondo y sacó un gran centro que su compatriota Ange-Yoan Bonny remató al primer palo, adelantándose a la salida del portero.

Getting into the swing of it 😎 pic.twitter.com/cQwfv0fZqs — Inter ⭐⭐ (@Inter_en) February 4, 2026

El segundo, nada más comenzar el segundo acto. Fue otro francés, Diouf, el que definió desde el corazón del área, demasiado solo, el pase atrás de otro galo como Marcus Thuram. Dos goles, cuatro franceses implicados.

Consiguió recortar distancias el Torino con el tanto del croata Sandro Kulenovic. Media hora por delante para el 'Toro', que llegó a empatar con el tanto del italiano Matteo Prati de cabeza. Un fuera de juego muy justo le privó del tanto y de la posible remontada. Se puso serio el Inter y espera por Napoli o Como.