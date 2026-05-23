Inter rescató el empate en el último partido de la Serie A

Redacción FOX Deportes

Sin nada en juego en la última jornada, Inter, campeón de la Serie A y de la Coppa de Italia, cerró el curso con un empate contra Bologna y salvado de la derrota después por Diouf, que marcó el 3-3 final en el minuto 86.

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FORZA INTER 🖤💙 pic.twitter.com/XFdOvKvkGd — Inter ⭐⭐ (@Inter_en) May 23, 2026

El carrilero cambió el encuentro desde la banda derecha cuando el tropiezo era visible para su equipo. Primero, superada la hora del duelo, con 3-1 en contra, se revolvió en el área, conectó un tiro contra el poste y originó el 3-2, anotado por Pío Expósito. Después, ya en el tramo final, con el 3-3 con el que lideró la reacción de su equipo. Imprescindible.

Porque al conjunto ‘Neroazzurro’ no le bastó primero con el 0-1, un golazo de falta directa de Federico Dimarco, cuya parábola por encima de la barrera fue inalcanzable para la estirada de Skorupski. Un lanzamiento a la escuadra que abrió el marcador, pero que apenas contó como ventaja en dos minutos.

El 1-1 fue casi inmediato. Prácticamente dos jugadas después, Bernardeschi aprovechó un balón suelto dentro del área para ajustar con la izquierda, demasiado fácil para un futbolista de su clase, el 1-1 ante Josef Martínez.

Sin una sola opción de repeler la igualada, como tampoco la tuvo en el 2-1 al borde del descanso: el remate de Pobega rebotó decisivamente en Lautaro, al que no se le concederá el gol en propia puerta, pero sin su rechace nada habría sido igual. No habría sido gol.

Un golpe antes del intermedio, del que se esperaba una reacción del Inter, pero fue al revés. En dos minutos y medio de la reanudación, una incursión por la izquierda y un centro al área de Juan Miranda se transformó en el 3-1 por el fallido despeje de Zielinski contra su portería, tan sorprendente para Josef Martínez. La tocó, pero no logró salvarla.

El conjunto ‘Neroazzurro’ se resistió a la derrota, con el 3-2 en el 64, fabricado por Diouf, desbordante en el área, y remachado por Pío Esposito, tras el rechace del poste.

Y la evitó después, por medio del propio Diouf, decisivo para esquivar la sexta derrota de la campaña de Inter que ha sumado 87 de los 114 puntos disputados.