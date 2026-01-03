Inter no tuvo problemas para recuperar el liderato de la Serie A

Oscar Sandoval

Inter gustó, ganó y goleó 3-1 a Bologna para recuperar el liderato de la Serie A con 39 unidades, tiene un punto más que Milan y dos más que Napoli, mira a todos desde lo alto de tabla luego de conseguir su quinta victoria consecutiva y mantiene vigente su candidatura al título.

3 goals and 3 big points in the bag 😤 pic.twitter.com/xGDBaeZtTN — Inter ⭐⭐ (@Inter_en) January 4, 2026

Inter tenía que responder a la victoria de Milan sobre Cagliari y lo hizo sin ninguna dificultad, venció con total merecimiento a Bolonia que tiene cuatro partidos sin ganar y consiguió los tres puntos para escalar a la cima de nueva cuenta.

El ataque del conjunto ‘Nerazzurro’ no se explica sin Lautaro Martínez y Marcus Thuram quienes tienen una conexión dentro del terreno de juego, de sus pies nació el 1-0 tras un taconazo del francés para el argentino que dio la asistencia para Piotr Zielinski a los 39 minutos.

Lautaro aumentó la ventaja a los tres minutos del segundo tiempo y le dio rumbo al partido, la intensidad de Inter no bajó y Thuram marcó el 3-0 al 74 para desatar la locura en la afición que disfrutó en plenitud de su equipo.

Santiago Castro maquilló el resultado con el 3-1 a siete minutos del final y la victoria vale su peso en oro para Inter al que será difícil arrebatarle el liderato.