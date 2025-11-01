Inter ganó y se metió de lleno a la lucha por la Serie A

Redacción FOX Deportes

Inter salvó este domingo la papeleta con fortuna, gracias a un gol en propia meta de Hellas Verona en el minuto 94 que significó el 2-1 y que le coloca a un solo punto del liderato tras el empate del Napoli ante Como.

El azar quiso que el Inter saliese victorioso de Verona. Solo un balón colgado a la desesperada en el 94 al área y la confusión provocada por el barullo mantuvieron el buen momento interista luego del segunda victoria consecutiva. Está a solo un punto de Nápoles y de un liderato que está todavía en manos de una Roma que de ganar al Milan se subirá a lo más alto de la Serie A.

Sufrió mucho más de lo esperado el combinado interista ante un Verona que no sabe lo que es ganar en estas 10 primeras jornadas, pero pese a las rotaciones, se adelantó en el marcador muy pronto, a los 15 minutos por medio de Piotr Zielinski quien abrió el partido con un golazo en una jugada ensayada.

Verona reaccionó antes del descanso, primero con el golazo de Giovane, la perla del equipo. Tres asistencias sumaba en su gran inicio el joven de 21 años. Le faltaba el gol y lo encontró, su primer gol en Serie A ante uno de los candidatos a levantar el título.

De la manera más cruel cayó el equipo local porque un centro de Barella en busca de Esposito no encontró rematador y fue eso precisamente lo que despistó a Martin Frese, colocado justo detrás de Esposito. El danés no vio el balón hasta que lo tuvo encima y su intento por apartarse fue inútil porque acabó entrando en su propia puerta e Inter celebró su suerte al 94.