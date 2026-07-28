Inter gana la carrera por John Stones

Oscar Sandoval

Inter se adelantó a varios clubes que tenían en agenda a John Stones y y habría asegurado el fichaje del defensor para las próximas dos temporadas. De acuerdo con reportes de la prensa italiana, la operación ya estaría cerrada y el inglés de 32 años afrontará su primera experiencia fuera de la Premier League.

Stones tuvo una destacada participación en la Copa del Mundo con Inglaterra y como agente libre no le faltaron ofertas para elegir su próximo destino. Sin embargo, el conjunto ‘Nerazzurro’ fue el primero en mover ficha y estrechar el cerco sobre el ex Manchester City.

La Gazzetta dello Sport asegura que "el fichaje de Stones está cerrado" y añade que el central firmará "un contrato de dos años por valor de 4 millones de euros por temporada".

El inglés intentará recuperar la confianza en la Serie A después del sabor amargo con el que terminó su última campaña con el City en donde disputó nueve partidos y 439 minutos en la Premier League por culpa de las lesiones.