Publicación: jueves 18 de junio de 2026

EFE

Inter blinda a Cristian Chivu tras conquistar la Serie A

El técnico rumano seguirá liderando el proyecto 'Nerazzurro'.

El rumano Cristian Chivu renovó este jueves con el Inter hasta 2028 tras una temporada en la que el equipo conquistó el título de la Serie A y se consolidó como una pieza central del proyecto interista.

El entrenador extendió el contrato inicialmente previsto para el 2027 hasta el año 2028, que contempla una mejora salarial.

"2028. Nuestra guía ya está en su sitio", anunció el club en redes sociales junto a una imagen del entrenador, en la que aparecen de fondo todos los títulos que ganó de jugador y como técnico.

Lautaro Martínez levantó un título más con Inter

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Lautaro conquistó por tercera ocasión la Coppa Italia y suma nueve títulos como futbolista de Inter
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El rumano inició su trayectoria en los banquillos en la cantera interista antes de dar el salto a la élite en el Parma, donde en febrero de 2025 logró asegurar la permanencia en la Serie A.

Posteriormente, en junio de 2025, el Inter anunció su incorporación como entrenador del primer equipo, tras la salida de Simone Inzaghi.

La primera experiencia de Chivu al frente del conjunto milanés estuvo marcada por la conquista de la Serie A, en una campaña en la que fue el arquitecto del éxito y una pieza clave en la reconstrucción del equipo, con el argentino Lautaro Martínez y el francés Marcus Thuram como jugadores fundamentales en su pizarra.

El Inter manda en el XI ideal de la Serie A

Portero: Marco Carnesecchi, Atalanta, 25.8 años, 3,330 minutos
Lateral derecho: Alexis Saelemaekers, Milan, 26.8 años, 2,802 minutos
Central: Manuel Akanji, Inter, 30.8 años, 2,820 minutos
Central: Alessandro Bastoni, Inter, 27.1 años, 2,249 minutos
Lateral izquierdo: Federico Dimarco, Inter, 28.5 años, 2,704 minutos
Mediocampista: Luka Modric, Milan, 40.6 años, 2,816 minutos
Mediocampista: Hakan Çalhanoglu, Inter, 32.2 años, 1,651 minutos
Enganche: Nico Paz, Como 1907, 21.7 años, 2,886 minutos
Extremo derecho: Matteo Politano, Napoli, 32.7 años, 2,214 minutos
Delantero: Lautaro Martínez, Inter, 28.7 años, 2,178 minutos
Extremo izquierdo: Kenan Yildiz, Juventus, 21.0 años, 2,844 minutos

Chivu se convirtió en el primer entrenador no italiano desde 2010 en ganar la Serie A con el Inter y uno de los pocos en lograrlo en su primera temporada completa en el banquillo 'Nerazzurro'.

Como futbolista, estuvo muy vinculado al Inter, cuya camiseta defendió entre 2007 y 2013, etapa en la que ganó tres ligas, dos Copas de Italia, dos Supercopas y la Champions League de 2010, además de haber militado previamente en el Ajax y el Roma.

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