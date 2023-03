Guillermo Ochoa ve 'facilidades' para llegar al Inter o al Milan

Que tenga 37 años y que no haya jugado la Champions League no quiere decir que Guillermo Ochoa jamás vaya a hacerlo, mucho menos si se concretan los rumores que lo ponen en el Inter o el Milan.

El arquero mexicano reconoció que sí ha tenido contacto con otros equipos y admitió que al contar con pasaporte comunitario, su traspaso sería muy sencillo, sobre todo porque solo firmó por seis meses con el Salernitana, club con el cual ya ha disputado siete partidos y donde ya festejó dos victorias.

¿De dónde salió eso de que Guillermo Ochoa interesa al Inter y al Milan? Es el quinto mejor de Italia, pero apenas recuperó la titularidad en Salernita

“Ha habido acercamientos de otros clubes, pero ya tengo mucha experiencia y los rumores a veces no sirven. Lo importante es lo que hagas en la cancha. Los clubes importantes de Italia ya saben que tengo pasaporte comunitario, que todo es más fácil”, aseguró el arquero mexicano, quien a principios de año dejó su pedestal de ídolo en el Club América para buscar una nueva aventura en el futbol europeo.

“Los rumores me motivan, no me distraen. Ojalá algún día pueda jugar Champions League. Veremos qué pasa en estos seis meses de contrato. En verano ya podría ser libre”, recordó el cancerbero en entrevista con Marca Claro.

Pese a su veteranía, Ochoa sigue soñando en grande, pues no solo apunta a jugar su sexto Mundial con México en 2026, sino que aún anhela disputar la Champions League, aunque para eso deberá cambiar de club.