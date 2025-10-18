Giovanni Simeone, el héroe inesperado del Torino

EFE

El argentino Giovanni Simeone se reencontró este sábado con su pasado, con un Napoli al que elevó a lo más alto de Italia dos veces, con el equipo que le vio explotar y jugar en Champions League y al que batió con la camiseta del Torino 1-0 como autor de un gol que, lejos de celebrar, apunto estuvo de llevarle a las lágrimas.

Porque, como el mismo dijo cuando anunció su marcha del club celeste, en Nápoles se llora dos veces. Una cuando llegas y otra cuando te vas. Muy cerca estuvo de llorar una tercera vez la nueva referencia del 'Toro', convertido en una coctelera de emociones cuando marcó el tanto. Entre la alegría y la decepción, entre la felicidad y la tristeza, buscó el respeto para dos aficiones a la vez.

Cumplió la ley del ex en su máximo esplendor. Simeone, que hace unos meses era feliz en Nápoles, marcó el tanto decisivo tras dejar por los suelos al serbio Vanja Milinkovic-Savic, que hace unos meses era el capitán del Torino. Curioso también como la asistencia llegó de un jugador del Napoli. Involuntaria, eso sí. Gilmour intentó rascar un balón de los pies de Adams y acabó dejándolo en tierra de nadie.

Y ahí, en territorio neutro, en zona gris, Simeone es donde mejor se mueve. Apareció a la media hora cómo quien espera ese rechace fortuito. E hizo algo todavía más difícil. No se precipitó cuando tenía disparo fácil. Esperó la entrada de Di Lorenzo, al que dejó en el suelo. Y eligió perfectamente el amago ante Milinkovic-Savic para definir con su zurda a puerta vacía. No lo disfrutó, pese a que pareciera una diana con ensañamiento. Sus compañeros casi tuvieron que consolarle por marcar al equipo que le permitió tocar el cielo con una ciudad entera.

Consiguió de nuevo Baroni, técnico del combinado turinés, erigirse otra vez como una suerte de criptonita para, también, su propio pasado. Era una noche de reencuentros. Simeone, Milinkovic-Savic y Baroni, aunque este último ya es más rutinario.