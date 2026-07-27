Genoa encuentra gol con la llegada de Artem Dovbyk

Oscar Sandoval

Genoa reforzará su ataque con Artem Dovbyk quien no contaba para Gian Piero Gasperini en la Roma y la directiva le buscó acomodo, las ofertas llegaron a la mesa y el ucraniano decidió junto al club que la mejor opción era jugar a préstamo con Genoa.

⏹️ FT | Genoa 2️⃣-2️⃣ Vicenza



⚽️ Amorim

⚽️ Colombo (R) pic.twitter.com/D1liYJUzJ8 — Genoa CFC (@GenoaCFC) July 25, 2026

El atacante ucraniano firmó una campaña por debajo de las expectativas y terminó relegado a la banca. Aunque inició la pretemporada con la Roma, su salida siempre estuvo sobre la mesa, ya que el técnico buscaría un delantero con características a su idea de juego.

Roma y Genoa tendrían un acuerdo para que Dovbyk juegue en calidad de cedido con los ‘Rossoblú’ por una temporada. El contrato se firmaría hasta 2027 y La Gazzetta dello Sport señala que la directiva romana pagará “parte de su salario de 3.8 millones de euros”.

El internacional ucraniano intentará recuperar su mejor versión y reencontrarse con el gol para volver a convertirse en uno de los delanteros más destacados del futbol europeo.