Gennaro Gattuso aterriza en la Lazio

Redacción FOX Deportes

La Lazio anunció a Gennaro Gattuso como su nuevo director técnico tras la salida de Maurizio Sarri, quien asumió el cargo de entrenador del Atalanta.

El cuadro 'Biancoceleste' informó la decisión mediante un comunicado, en el que destacó la experiencia y el liderazgo del estratega italiano.

La Lazio no conquista un título desde la temporada 2019/20, cuando levantó la Supercoppa Italiana. La campaña pasada llegó a la final de la Coppa Italia, pero cayó ante el Inter.

Gattuso llega a la Lazio tras un breve paso por la selección de Italia. El exmediocampista asumió el cargo en 2025, pero no logró llevar a la Azzurra al Mundial de 2026, por lo que dejó el puesto meses después. En su trayectoria como entrenador también ha dirigido a clubes italianos como Pisa, Milan, Napoli y Fiorentina.

Hasta ahora, el único título de Gattuso como entrenador llegó en la temporada 2019/20, cuando conquistó la Coppa Italia con el Napoli.