Héctor Cantú
Franco Mastantuono jugará en la Fiorentina
El argentino no jugará de blanco esta temporada y medirá fuerzas en la Serie A
El jugador argentino, Franco Mastantuono, no seguirá con el Real Madrid la próxima temporada y será prestado a otro club europeo.
Los números que arrojó durante su primera temporada le dejaron fuera del proyecto que ahora encabeza Jose Mourinho y el resto de los nuevos refuerzos que han llegado para el ciclo 2026-2027.
De esta manera, Mastantuono será prestado a la Fiorentina de la Serie A durante una temporada por lo que su regreso a River Plate no podrá materializarse.
El equipo argentino había mostrado serio interés en ‘repatriar’ a su joya futbolística. Sin embargo, tanto Franco como el Real Madrid decidieron que era mejor mantenerse en el futbol europeo a la espera de poder tener una nueva oportunidad con el equipo de la capital española.
La Fiorentina debutará en la temporada el próximo 24 de agosto, cuando se mida a la Roma en calidad de vistiante.
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