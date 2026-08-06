Franco Mastantuono jugará en la Fiorentina

Héctor Cantú

El jugador argentino, Franco Mastantuono, no seguirá con el Real Madrid la próxima temporada y será prestado a otro club europeo.

Los números que arrojó durante su primera temporada le dejaron fuera del proyecto que ahora encabeza Jose Mourinho y el resto de los nuevos refuerzos que han llegado para el ciclo 2026-2027.

RISULTATO FINALE⏹️

Real Madrid 2-2 Fiorentina pic.twitter.com/oq31JXtVh4 — ACF Fiorentina (@acffiorentina) August 1, 2026

De esta manera, Mastantuono será prestado a la Fiorentina de la Serie A durante una temporada por lo que su regreso a River Plate no podrá materializarse.

El equipo argentino había mostrado serio interés en ‘repatriar’ a su joya futbolística. Sin embargo, tanto Franco como el Real Madrid decidieron que era mejor mantenerse en el futbol europeo a la espera de poder tener una nueva oportunidad con el equipo de la capital española.

La Fiorentina debutará en la temporada el próximo 24 de agosto, cuando se mida a la Roma en calidad de vistiante.