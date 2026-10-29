Fiorentina perdió otro punto en casa y no puede salir del fondo

Redacción FOX Deportes

Fiorentina y Atalanta protagonizaron un vibrante empate 2-2 en el estadio Artemio Franchi durante la novena jornada de la Serie A. El encuentro comenzó con un ritmo intenso donde ambos equipos buscaron el arco rival, pero fue la visita la que logró romper el cero antes del descanso.

Charles De Ketelaere adelantó a los de Bérgamo al minuto 40 con una gran definición que silenció temporalmente a la afición local.

Risultato finale.

Fiorentina 2-2 Atalanta pic.twitter.com/9ZF94EXGuu — ACF Fiorentina (@acffiorentina) October 29, 2026

Para el complemento, el conjunto ‘viola’ reaccionó con una postura mucho más ofensiva y encontró la paridad rápidamente por medio de Alieu Njie al minuto 52. La presión local continuó abriendo espacios y, poco después, al minuto 60, João Mário dio vuelta el marcador con un remate preciso que puso el 2-1 parcial.

La respuesta del Atalanta no tardó en llegar en un trámite de ida y vuelta que mantuvo la emoción al límite en ambas áreas.

Nicola Zalewski apareció al minuto 73 para marcar el tanto del empate definitivo 2-2, aprovechando las desatenciones defensivas del cuadro de Florencia.

Con este resultado de la fecha 9, la Fiorentina se mantiene en la parte baja de la tabla con 5 unidades intentando escapar del fondo, mientras que el Atalanta sumó 11 puntos para ubicarse en la decimosegunda posición de la clasificación general.