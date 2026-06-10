Emiliano Martínez sacrificaría parte de su salario para fichar por la Juventus

Oscar Sandoval

Juventus busca en el mercado un portero con experiencia de talla internacional y su primera opción era Alisson, sin embargo, no llegó a un acuerdo. El próximo nombre en su lista era el de Emiliano Martínez a quien Aston Villa no considera intocable y la operación estaría en marcha.

La Gazzetta dello Sport señala que el ‘Dibu’ Martínez estaría cerca de convertirse en nuevo portero de la ‘Juve’, ya que habría “buenas intenciones” por parte de los clubes para llegar a un acuerdo por el guardameta de 34 años quien deberá bajar su salario para firmar contrato.

El diario italiano revela que Aston Villa aceptaría “un precio justo” de entre “10-15 millones” para cerrar la transferencia, mientras que el futbolista tendría “sobre la mesa un contrato de tres años con cifras ligeramente inferiores” a las que recibe actualmente en Inglaterra.

La intención del ‘Dibu’ sería aceptar bajar sus pretensiones económicas con tal de poner punto final a su carrera en un club que le permita disputar la Champions League y pelear por títulos, dos cosas a las que el conjunto ‘Bianconero’ aspira cada temporada.