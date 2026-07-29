El Milan no se ha olvidado por completo de Santiago Giménez

Enrique Gómez

Tal vez Santiago Giménez no viajó junto a sus compañeros, pero al menos se encuentra bien identificado dentro el club.

Mientras los rumores sobre su presunta salida del equipo se multiplican, el Milan publicó una imagen del delantero mexicano ejercitándose, esto solo confirma que si el atacante no fue considerado para los viajes de pretemporada es debido a la lesión que padeció en el último partido del Tri en el Mundial 2026.

Aunque quizá eso sea peor, pues seguramente el club está desencantado con un jugador que lleva más lesiones que goles en el último año y que encima, no podrá alistarse debidamente junto al nuevo técnico Ruben Amorim de cara al arranque de la Serie A, donde el equipo rossonero debuta el 23 de agosto.

En la misma publicación aparece el estadunidense Cristian Pulisic, quien igual se entrena en Milanello, la ciudad deportiva del equipo.

Meanwhile at Milanello...

First day back for Puli & Santi 🎞️ pic.twitter.com/Pfm8qyFDbs — AC Milan (@acmilan) July 30, 2026

Según los últimos reportes, la Lazio y la Fiorentina están interesados en el fichaje del mexicano, pues a pesar de que su último gol en Serie A fue en mayo del 2025, sigue teniendo cartel por lo hecho en el PSV, además, solo estar en el Milan abre segundas oportunidades casi en automático en Italia.

‘Santi’ sufrió un esguince de segundo grado en el tobillo derecho a principios de julio y como el periodo de recuperación es de ocho semanas, está proyectado para perderse todos los partidos de pretemporada (Inter, Chelsea y Manchester United) y posiblemente el primer encuentro en la Serie A.

La Lazio fue uno de los primeros clubes en buscar a Giménez cuando éste se encontraba en Países Bajos y bajo esa convicción, podría apostar por él pese a su lesión; aunque, claro, todo dependerá del precio que le asigne el club lombardo o bien, las facilidades que pueda ofrecer para que salga a préstamo.