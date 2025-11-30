Dusan Vlahovic podría perderse, incluso, lo que resta de temporada

Héctor Cantú

La Juventus de Turín ha recibido una muy mala noticia de cara a una semana complicada donde tendrá que hacer frente a dos partidos de la Serie A, ante el Udinese y el Napoli.

El cuerpo médico de la Vecchia Signora ha confirmado la baja de su delantero Dusan Vlahovic por una lesión que, después de haber sido sometida a pruebas médicas, ha sido reconocida como grave.

De Dusan Vlahovic a Orbelín Pineda, los fichajes más llamativos del mercado invernal

“Tras el problema muscular sufrido durante el partido Juventus-Cagliari, Dusan Vlahovic ha sido sometido esta mañana a pruebas médicas que revelaron una lesión de alto grado de la unión musculotendinosa del aductor largo izquierdo", comunicó el club.

Pero, más allá de los primeros reportes médicos, la mayor preocupación del club es que Vlahovic tenga que pasar por el quirófano, algo que no está descartado en su totalidad.

Aplausos para los que terminaron de ver el Brujas contra Juventus

“El club confirma que posteriormente, el futbolista tendrá que ser revisado en las citas médicas restantes para ver si es necesario que sea operado.

Lo que está más que claro es que el 2025 ha terminado para el goleador serbio y, dependiendo del alcance de la misma, podría también perderse el primer trimestre el año próximo.