Publicación: miércoles 3 de junio de 2026

EFE

Dusan Vlahovic, lejos de renovar con la Juventus

Las negociaciones entre el delantero serbio y el club italiano están estancadas.

El serbio Dusan Vlahovic y la Juventus todavía no lograron cerrar un acuerdo para la renovación del contrato del delantero, cuya salida del club al que llegó hace cuatro años y medio parece cada vez más cercana, según adelantaron este miércoles medios locales.

Tanto el club como sus representantes, que se reunieron en el centro deportivo juventino para abordar la renovación, mantienen diferencias significativas de cara a un acuerdo para prolongar el vínculo del jugador, cuyo contrato expira a finales de junio.

Si se confirma su salida, una posibilidad que parece cada vez más cercana según la prensa italiana, el delantero quedaría libre y algunos medios ya sitúan al Barcelona entre los posibles destinos para continuar su carrera.

Juventus sigue presionando por el cuarto lugar de la Serie A

Lecce 0-1 Juventus
Dusan Vlahovic anotó el gol de la victoria en el primer minuto de juego
Quinto gol de Vlahovic esta temporada en la Serie A
Juventus sigue presionando por el cuarto lugar de la Serie A
Dusan Vlahovic anotó el gol de la victoria en el primer minuto de juego
Juventus derrotó a Lecce y obliga a Milan a conseguir la victoria contra Atalanta para recuperar la tercera posición de la tabla

La vinculación del serbio con la 'Juve' arrancó en enero de 2022, cuando dejó la Fiorentina para fichar por el club turinés en una operación de unos 80 millones de euros, más variables.

Desde entonces, fue señalado como una pieza clave para reforzar el ataque juventino y uno de los centros del proyecto a largo plazo del club.

En sus primeros meses brilló con grandes participaciones, con goles decisivos y actuaciones en las que, además de marcar, aportó presencia física, desmarque y capacidad para sostener al equipo en momentos de dificultad.

Juventus dejó pasar una oportunidad única en la Serie A

Hellas Verona 1-1 Juventus
Verona se adelantó con un gol de Kieron Bowie a los 34 minutos
Tercer gol del delantero escocés en la Serie A esta temporada
Bowie registra dos goles en los últimos tres partidos
Hellas Verona está matemáticamente descendido y jugará en la Serie B la próxima temporada
Dušan Vlahović empató el partido a los 62 minutos con un tiro libre
Cuarto gol de Vlahović en la Serie A
Juventus suma siete partidos sin perder y es cuarto lugar de la tabla con 65 puntos

Su rendimiento en Turín posteriormente fue más irregular de lo esperado para un fichaje de alto nivel económico, y en esta temporada pasó tres meses alejado de los terrenos de juego por lesión.

La Juventus, además, se quedó fuera de los puestos de la Champions League y disputará la próxima temporada la Europa League.

Juventus ganó en la Serie A y le toca responder a Como

Atalanta 0-1 Juventus
Jérémie Boga marcó el gol del triunfo a los 48 minutos
Cuarto gol de Boga esta temporada en la Serie A
El marfileño tenía una racha de dos partidos sin anotar
Atalanta 0-1 Atalanta
Jérémie Boga marcó el gol del triunfo a los 48 minutos
Juventus derrotó a Atalanta y de momento ocupa el cuarto lugar de la Serie A con 60 puntos, dos más que Como que deberá vencer a Inter para volver a la zona ‘Champions’
Segundo triunfo consecutivo de la 'Juve' en liga

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