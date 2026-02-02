Duro golpe para la Roma que se aleja del liderato de la Serie A

Héctor Cantú

La Roma ha sufrido un duro golpe en la búsqueda por escalar hasta la primera posición en la Serie A, luego de ser superado por el Udinese.

En un partido marcado por la polémica arbitral, La Loba dejó escapar una posibilidad dorada de poder escalar posiciones y acercarse al liderato de la competición.

Sin embargo, errores a la hora de la definición y una desconcentración defensiva se tradujeron en el gol que a la postre le daría la victoria al equipo de casa.

Un golazo de Ekkelenkamp iniciando la segunda mitad, fue suficiente para que el Udinese se quedara con los tres puntos y sellara, así, su segunda victoria de manera consecutiva.

El golpeo de la pelota por parte del defensa contó con algunos gramos de fortuna, pues antes de anidarse en el fondo de las redes, el balón rebotó en un defensa.

Con la ventaja a su favor, el Udinese no dejó escapar la victoria y cerró filas, no sin antes de pasar momentos de presión ante los constantes embates del equipo de la capital italiana.

Con este resultado, la Roma cayó hasta la quinta posición de la tabla general, mientras que el Udinese escaló hasta el puesto 9, con la ilusión de mantenerse en pie de guerra de cara a ocupar puestos de competición europea.