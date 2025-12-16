Denzel Dumfries baja de larga duración para Inter

Redacción FOX Deportes

Denzel Dumfries, carrilero derecho de Inter, se sometió este martes a una operación para solventar sus molestias en el tobillo izquierdo y estará fuera de las canchas al menos dos meses.

"Esta tarde, martes 16 de diciembre, Denzel Dumfries se sometió a una cirugía para estabilizar su tobillo izquierdo en la Clínica Fortius de Londres", informó el conjunto ‘Nerazzurri’ en un comunicado.

"El carrilero neerlandés se someterá a un programa de rehabilitación en las próximas semanas", añadió el club, que no especificó tiempos de recuperación.

Sin embargo, este tipo de intervenciones requieren un tiempo de recuperación de alrededor de dos meses, por lo que podría volver a jugar a mediados de febrero o incluso principios de marzo.