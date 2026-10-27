Como remontó y sigue peleando en la Serie A

Redacción FOX Deportes

Como protagonizó una remontada espectacular para derrotar 3-1 a Torino como visitante, con Nico Paz como figura de una victoria que se construyó en los últimos diez minutos. El argentino asistió a Jacobo Ramón para empatar el encuentro, apareció después para darle la vuelta al marcador y Martin Baturina sentenció el triunfo en tiempo añadido.

Three important points in Turin! ⏹️ pic.twitter.com/7UgfvFmuqS — Como1907 (@Como_1907) October 27, 2026

Torino golpeó primero con Che Adams, quien abrió el marcador al minuto 24 después de una recuperación de Fitz-Jim ante Jacobo Ramón. El mediocampista asistió al delantero escocés, que definió desde corta distancia para superar a Robert Sánchez y poner en ventaja al conjunto local.

Como tomó la iniciativa después del descanso y comenzó a generar peligro sobre la portería rival. Maxence Caqueret estuvo cerca de igualar el marcador con un disparo que se estrelló en el travesaño al minuto 54, mientras que el ingreso de Martin Baturina tres minutos después le dio nuevas alternativas al ataque visitante.

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La remontada comenzó al minuto 81 con una asistencia de Nico Paz. El argentino colocó un centro preciso al segundo poste y Jacobo Ramón apareció para conectar un cabezazo que terminó en las redes. El empate encendió al Como, que encontró el impulso necesario para ir en busca de los tres puntos.

Nico Paz pasó de asistidor a goleador y completó la remontada al minuto 87. Yan Couto desbordó por la banda derecha y envió un centro que el argentino anticipó para marcar de cabeza el 2-1. Torino intentó reaccionar, pero un error de Nikola Vlašić en tiempo añadido dejó a Baturina frente a Paleari para sentenciar el 3-1. Como necesitó menos de diez minutos para transformar una derrota en una victoria y Nico Paz fue el futbolista que cambió la historia del partido.