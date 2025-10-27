Comienza otra jornada con la Serie A al rojo vivo

Oscar Sandoval

Lecce y Napoli serán los encargados de abrir la jornada 9 de la Serie A, un partido que Roma y Milan seguirán de cerca porque el campeón tiene que ganar para no perder el liderato, con otro resultado, los ‘Rossoneri’ tendrán la oportunidad de dormir en la cima y la Roma a disposición la primera posición.

The updated #SerieA standings after eight games 📊 pic.twitter.com/DYqii9Wn1b — Lega Serie A (@SerieA_EN) October 26, 2025

Nápoles defiende el título del futbol italiano y lo hace de la mejor manera, está en lo más alto de la tabla, pero la comparte con ‘La Loba’ que igualó los 18 puntos tras vencer a Sassuolo y está obligado a salir con el brazo el alto ante Lecce para marcar territorio con Milan.

Los ‘Rossoneri’ también juegan este martes, lo harán conociendo el resultado de los ‘Azzurri’ y su reto es Atalanta, las tres unidades son necesarias para seguir en la parte alta y no puede fallar en Bérgamo porque Inter le presiona de cerca.

Roma enfrentará a Parma sabiendo si optará por el primer lugar o si está obligado a ganar para volver a igualar a los napolitanos en caso de triunfo y si tiene que esperar una jornada para ser el líder general del ‘Calcio’.