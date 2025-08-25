Ciro Immobile, dos meses de baja por lesión

EFE

El italiano Ciro Immobile, delantero del Bolonia, estará dos meses de baja por una lesión en el recto femoral del muslo derecho.



"Las pruebas a las que se sometió Ciro Immobile revelaron una lesión en el recto femoral derecho, con tiempo de recuperación aproximado de 8 semanas", informó este lunes el Bolonia en un comunicado.

El regreso de Immobile a la Serie A, pues militó la pasada campaña en el Besiktas turco, duró apenas media hora. En un esprint, el excapitán del Lazio se lesionó en el Estadio Olímpico de Roma, la que fue su casa como 'biancoceleste', aunque jugando en este caso ante su gran rival, un Roma que acabó llevándose el partido (1-0).

La afición romanista, incluso, celebró la lesión en el momento en el que sucedió.



En su lugar entró el argentino Santiago Castro, que ahora, con la baja de Immobile, adquirirá más protagonismo en el once de los de Vincenzo Italiano.