Cesc Fàbregas recibe el Premio a Mejor Entrenador del Año

EFE

El español Cesc Fàbregas, entrenador del Como, recibió este lunes en Roma el prestigioso premio Enzo Bearzot, que se otorga al Mejor Entrenador del Año en Italia, un galardón que dedicó a "la ciudad de Como", de donde considera difícil marcharse, y a su equipo, al que definió como "una familia de trabajadores".

"Cuando tomé la decisión de estar aquí es porque lo siento, porque lo vivo, porque se puede trabajar", afirmó tras recoger el premio en el Salón de Honor del Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI), al agregar que se siente "muy apegado" al proyecto del club del norte de Italia.

Es la primera vez que un técnico español gana este galardón, anunciado el pasado 17 de marzo, dedicado a la memoria del seleccionador campeón del mundo con Italia en España 82 y que promueve la Unión Deportiva ACLI con la participación de la Federación Italiana de Futbol (FIGC).

Recordó al referirse a su etapa como jugador en el Barcelona:

"Sobre la educación y la formación, he intentado aprender siempre de todos. Salí de una escuela en Barcelona muy específica, con una formación especial, distinta quizá a la de otros".

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Tras ser preguntado durante la ceremonia sobre un posible fichaje como entrenador del conjunto 'Blaugrana' en el futuro, Fàbregas bromeó: "Hansi Flick renovará su contrato".

Fàbregas hereda el galardón que premió la pasada edición a Gian Piero Gasperini, y que en años anteriores también ha galardonado a Simone Inzaghi, Luciano Spalletti, Carlo Ancelotti, Massimiliano Allegri o Claudio Ranieri, entre otros.

"Para mí, es un premio para una ciudad, la ciudad de Como, y para una familia que ha llevado adelante un proyecto, un proyecto propio".

Y subrayó que siempre, incluso cuando era jugador, ha estado "muy atento a los detalles":

"He escrito páginas y páginas con cosas positivas y negativas de lo que veía cuando era jugador. Cuando algo me gustaba del equipo o cuando no, intentaba entenderlo".

También fue galardonado, con el premio especial a una carrera, Fabio Capello, en el año de su 80 cumpleaños, y Marco Guida como Mejor Árbitro.

Antes de la entrega del premio, Capello declaró a preguntas de EFE que Fàbregas ha marcado la diferencia en Italia con un "estilo español", y dijo que pese a ser aún "un chaval como entrenador", tiene por delante "un futuro muy, muy, muy bueno".

El que fuera jugador, entre otros, del Arsenal o del Barcelona, es la pieza clave del Como, un club que en cinco años consiguió ascender desde la Serie D hasta la máxima categoría con tres ascensos entre 2019 y 2024.

Cesc Fábregas le abre los brazos de Como a Álvaro Morata Morata habría dado el visto bueno para reforzar el ataque ‘Lariani’

El técnico español llegó inicialmente como jugador en 2022, cuando el equipo jugaba en la Serie B, y dos años después asumió el banquillo tras el ascenso, además de convertirse en accionista y miembro de la junta directiva.

El equipo, cuyos propietarios son los hermanos indonesios Robert y Michael Hartono, este último fallecido hace un mes, atraviesa un momento dulce y sueña con clasificarse para la Champions League, una competición que nunca ha disputado y que a falta de seis jornadas la separan solo dos puntos respecto al cuarto puesto, ocupado por la Juventus.

El exfutbolista catalán tiene contrato como entrenador hasta junio de 2028 y ha reiterado su compromiso con un proyecto a largo plazo, y bajo su dirección, el equipo ha desarrollado un estilo ofensivo y vistoso, convirtiéndose en una de las revelaciones del campeonato italiano.