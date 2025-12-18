Oscar Sandoval
Bolonia sorprendió a Inter y jugará la final de la Supercopa de Italia
Inter cayó en penales y Napoli enfrentará a los ‘Rossoblu’
Bolonia venció en penales a Inter que dejó escapar la ventaja tempranera y la Supercopa de Italia se convirtió en fracaso para los ‘Nerazzurri’ cuando parecían llegar como favorito al torneo. Los ‘Rossoblu’ enfrentarán a Napoli y sueñan con un título que nunca han ganado.
Bolonia sorprendió y vino de atrás para dejar en el camino de la supercopa a Inter que abrió el marcador a los dos minutos, pero no pudo manejar el resultado y el campeón de la Coppa Italia empató a los 35 minutos por la vía penal.
Los ‘Nerazzurri’ dominaron desde un inicio y Marcus Thuram anotó el 1-0 con un gol de vestidor que puso sobre las cuerdas a Bolonia que no encontraba la ruta de salida de su propio campo, el control interista fue total, pero no remataron el duelo y lo pagaron con la eliminación.
Riccardo Orsolini marcó el 1-1 pasada la media hora y mandó el partido a la definición por penales que terminaron siendo una pesadilla para los interistas que fallaron tres disparos desde los 11 pasos y Ciro Immobile selló el boleto de Bolonia a la final de la supercopa.
