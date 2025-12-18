Bolonia sorprendió a Inter y jugará la final de la Supercopa de Italia

Oscar Sandoval

Bolonia venció en penales a Inter que dejó escapar la ventaja tempranera y la Supercopa de Italia se convirtió en fracaso para los ‘Nerazzurri’ cuando parecían llegar como favorito al torneo. Los ‘Rossoblu’ enfrentarán a Napoli y sueñan con un título que nunca han ganado.

𝐕𝐈𝐍𝐂𝐈𝐀𝐌𝐎 𝐍𝐎𝐈 ❤️💙



Andiamo in finale al termine dei calci di rigore, grandi ragazzi ❤️‍🔥#BolognaInter #EASPORTSFCSupercup #WeAreOne pic.twitter.com/1MEXgm5ShB — Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) December 19, 2025

Bolonia sorprendió y vino de atrás para dejar en el camino de la supercopa a Inter que abrió el marcador a los dos minutos, pero no pudo manejar el resultado y el campeón de la Coppa Italia empató a los 35 minutos por la vía penal.

Los ‘Nerazzurri’ dominaron desde un inicio y Marcus Thuram anotó el 1-0 con un gol de vestidor que puso sobre las cuerdas a Bolonia que no encontraba la ruta de salida de su propio campo, el control interista fue total, pero no remataron el duelo y lo pagaron con la eliminación.

Riccardo Orsolini marcó el 1-1 pasada la media hora y mandó el partido a la definición por penales que terminaron siendo una pesadilla para los interistas que fallaron tres disparos desde los 11 pasos y Ciro Immobile selló el boleto de Bolonia a la final de la supercopa.