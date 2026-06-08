Atalanta despide a Raffaele Palladino y le hace espacio a Maurizio Sarri

Redacción FOX Deportes

Atalanta anunció la salida de Raffaele Palladino como técnico, cargo que ocupaba desde noviembre de 2025 cuando asumió el equipo en un momento complicado de la temporada y logró mejorar su rendimiento, así como asegurar la clasificación a la Conference League.

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"Atalanta comunica que Raffaele Palladino ha sido relevado de su cargo como entrenador del primer equipo, junto con sus colaboradores más cercanos: Stefano Citterio, Federico Peluso, Fabio Corabi, Nicola Riva, Mattia Casella, Andrea Ramponi y Andrea Berti", informó la entidad lombarda en un comunicado.

El final de su etapa en 'La Dea' llega en medio de los rumores que apuntan a que esta misma semana se confirmará la incorporación de Maurizio Sarri, el famoso técnico italiano que dirigió a clubes como el Napoli, Chelsea, Juventus y Lazio.

"Atalanta agradece a Raffaele Palladino y a su cuerpo técnico el compromiso y la dedicación demostrados, y les desea lo mejor para el futuro", concluyó el equipo de Bérgamo.