Andrea Pirlo todavía no llega y ya se tambalea en la Selección Italiana

Redacción FOX Deportes

La posible llegada de Andrea Pirlo al banquillo de la Selección Italiana podría complicarse después de que varios políticos cuestionaran el acuerdo publicitario que mantiene con Fonbet, una empresa rusa de apuestas deportivas.

Medios italianos aseguran que esta situación podría frenar las negociaciones para convertirlo en el nuevo seleccionador, una posibilidad que había tomado fuerza en los últimos días tras la negativa de Pep Guardiola. Sin embargo, el nombramiento todavía no ha sido oficializado.

Pirlo es embajador global de Fonbet, la principal casa de apuestas de Rusia. Según la prensa italiana, la polémica surge porque uno de los principales accionistas de la compañía es Sergey Lomakin, empresario ruso, presidente y propietario del United FC, club de la segunda división de Emiratos Árabes Unidos al que el exfutbolista dirigió la temporada pasada y con el que consiguió el ascenso.

Paolo Maldini is the new FIGC Technical Director and President of Club Italia 💙🇮🇹



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De acuerdo con La Gazzetta dello Sport, que cita a los abogados de Pirlo, el contrato del técnico con Fonbet puede rescindirse de inmediato y sin penalización.

Pirlo es el principal candidato del presidente de la Federación Italiana de Futbol, Giovanni Malagò, y del director deportivo, Paolo Maldini. No obstante, además de la controversia por su vínculo comercial, también existen dudas sobre si su limitada experiencia como entrenador será suficiente para relanzar el proyecto de 'La Nazionale'.